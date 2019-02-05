Кайли Дженнер стала самым молодым мультимиллионером всех времён

Кайли Дженнер официально является самым молодым мультимиллионером всех времен, похитив титул у основателя Facebook Марка Цукерберга, согласно списку Forbes.

Модель, 21 год, наконец-то получила титул пятого марта после нескольких месяцев спекуляций. Дженнер приобрела личный капитал в 1000 миллионов долларов благодаря своей успешной коллекции косметики Kylie Cosmetics и превосходит Цукерберга, которому было 23 года, когда он выиграл свой первый миллион долларов 11 лет назад, в 2008 году. Теперь он является восьмой самый богатый человек в мире с состоянием в 62 300 миллионов долларов.

Дженнер - самая молодая из ее знаменитой семьи и первая, достигшая рубежа в миллиард долларов. «Я этого не ожидала, я не предвидела этого в будущем, но чувствую себя действительно хорошо», сказала Дженнер.

Она приписывает свой успех ее огромным социальным сетям; набирает 128 миллионов подписчиков в Instagram и почти 27 миллионов в Twitter. «Это сила социальных сетей - иметь такую большую скорость распространения информации, прежде чем вы сможете начать что-либо», - заверила он, полагая, что её бизнес «уйдет далеко», потому что она «работает очень усердно».

Звезда телевидения запустила в ноябре 2015 года свою линию косметики. Сначала это была просто пачка помад, которые она продал на своем сайте за 29 долларов (25 евро). Это заняло ровно одну минуту. «Прежде чем я успела обновить страницу, они уже всё раскупили», - объяснила она в интервью. При перепродаже их можно было найти до 1000 долларов.