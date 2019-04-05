Пациенты, пережившие клиническую смерть, рассказали, что они увидели в "пограничном состоянии"

Своими впечатлениями и чувствами (на момент клинической смерти) люди делились в социальном новостном сайте Reddit. Обсуждение было настолько увлекательным, что набрало более 10 000 положительных отметок. Люди писали, что происходящее с ними могут описать как глубокий сон без сновидений.

Пользователь сайта Bass_Thumper утверждает, что ощущения времени «там» нет вовсе, «всё пронеслось мгновенно». При этом остальные продолжали приводить свои воспоминания. Многие «попав в пограничное состояние» испытывали чувство, что всё «непременно наладится», - в этом признался юзер Veganconnor. Он, как оказалось, попал в аварию перед тем как погрузится в это состояние.

Человек под никнейомом Duhbla сообщил, что увидел перед собой «суп из воспоминаний». Его доставили в клинику, когда он потерял сознание и чуть не утонул в бассейне. В момент клинической смерти он будто плыл в космосе, который был полон ярких звезд. «Подплыв к ним поближе» он осознал, что это частички являлись отрывками из его воспоминаний: голоса, запахи, лица и места. Частички с лицами его самых близких людей были самыми яркими, - признался Duhbla.

Люди не переставали делиться впечатлениями и воспоминаниями. Таким образом, отец пользователя Canonboy621 видел «как он собирает ягоды со своей сестрой и матерью, которая была уже давно мертва». Интересно то, что в «тут ночь» его тётя (сестра его родителя) также увела этот сон. Были и те, что видели «как их спасают врачи, наблюдая за этим со стороны».

Для справки: Клиническая смерть – это обратимый этап смерти, то есть переходный этап между жизнью и смертью. Человека иногда можно спасти в этот момент, если знать правила экстренной реанимации.



