Наблюдения, которые продолжались десять лет, подтвердили, что за этот период количество любителей табака сократилось на четверть.

Согласно данным статистики, в 2009 году курильщики составляли 41% от всего населения страны. Сейчас – лишь 30%. Таким образом, в России резко уменьшилось количество курильщиков.

Сообщение об этом сделано Валерием Фёдоровым, который возглавляет Всероссийский центр по изучению общественного мнения.

Своё заявление чиновник сделал на пресс-конференции, которая рассматривала вопрос, чем является никотиновая эпидемия, мифом или же реальностью.

Фёдоров в своём докладе отметил, что количество курильщиков в России резко уменьшилось. За последние десять лет четверть из них «завязали» с этой вредной привычкой.

При этом, как сообщил глава ВЦИОМ, это явление является последовательным и неуклонным.

Данные исследований несколько разнятся по регионам, но, в целом, снижение табакозависимости происходит по всем из них.

Согласно последним опросам, было установлено, что из 30% оставшихся в России курильщиков, пачку и более в день выкуривают 18%. По нескольку сигарет выкуривают ежедневно, приблизительно, 9%. У 3-х процентов зависимость ещё меньше. Они курят несколько сигарет за неделю или за месяц.

20% россиян заявили, что «завязали с куревом». При опросе 2009 года таковых было лишь 8%. Половина остальных респондентов заявили, что никогда не прикасались к табачным изделиям или их заменителям.

Последний опрос, проведённый ВЦИОМ, показал, что никотинную продукцию употребляет 33% от взрослого населения России. Подавляющее большинство из них (29%) предпочитает курение обычных сигарет. 1,2% увлекаются электронными сигаретами. Ещё 2,6% устройствами, служащими для нагревания табака. Остальные – другими видами табачных изделий.

При этом, многие опрошенные ответили, что склонны к употреблению разных видов этой продукции одновременно.

Также ВЦИОМ сообщил, что первыми табачными изделиями, которые стали употреблять курильщики, стали обычные сигареты (95%). У тех, кто начал ими увлекаться с помощью устройств, нагревающих табак, этот показатель значительно ниже. Он лишь 0,4%.

Также обнародованы и другие результаты этого опроса. В России чаще всего пользуется никотиновой продукцией молодёжь в возрасте 18-29 лет. Среди них таких 39%. У людей, чей возраст превышает 50 лет, этот показатель 26%.

В то же время, пока никакие исследования не доказали, что это именно табак, который завёз в Россию Пётр Великий, является причиной многих смертельных заболеваний.

Медицинская статистика точно показывает, что остальные 50% россиян, которые никогда не курили, умирают ничуть не реже курильщиков.

Видимо, причина, всё-таки в индивидуальных особенностях каждого человека.

А побуждает расстаться с сигаретами вполне банальная причина. Постоянное повышение их стоимости. Однако, это может иметь и вполне ожидаемое последствие. Рост более дешёвой контрабанды.