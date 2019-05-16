Игорь Коломойский проиграл в судах миллиарды

Игорь Коломойский проиграл суды Национальному банку Украины и ПриватБанку на суму более 2.7 млрд. гривен.

История началась с того, что в 2016 году был национализирован ПриватБанк, принадлежащий Коломойскому и его окружению. Со следующего года они начинают подавать иски в суды по возврату банка или же средств. Одновременно ПриватБанк подал иск в суд Лондона на самого Коломойского и ряд компаний, входящих в сферу его влияния. Лондонский суд принял решение арестовать активы миллиардера по всему миру.

Связанные с олигархом компания «Тровелко Холдингз Лимитид» и «Никопольский ферросплавный завод» в судах Украины требовали освобождения их от обязательств на сумму более 2,7 млрд грн. по рефинансированию, которые НБУ выдал ПриватБанку. Также шла речь и об освобождении от ответственности поручителя, которым выступал сам Игорь Коломойский. Всего с 2017 года было подано в суды более 30 исков от адвокатов олигарха.

Суды Киева начали удовлетворять эти иски. Но после того, как Кассационный суд отменил эти решения хозяйственный суд также принял решения в пользу НБУ.

Однако поручители написали кассационную жалобу в Верховный Суд, где 14 мая также получили отказ в ее удовлетворении.

Коломойский продолжает давить на ПриватБанк, подавая новые иски.

Напомним, что в апреле Окружной административный суд Киева заявил, что приватизация банка была незаконной. Игорь Коломойский, который все это время находился за пределами Украины, недавно вернулся.

Эксперты обговаривают вопрос дальнейшей судьбы миллиардера. Так как его непосредственно связывают с новоизбранным президентом Зеленским, то идут споры – сможет ли избрание Зеленского повлиять на дела Коломойского. В связи с этим уже прозвучал сигнал от американцев, в котором они остерегают нового президента от сотрудничества с опальным олигархом.