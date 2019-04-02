Проект «Вагон знаний» расширит знания школьников о географии родного края

В летний период проект «Вагон знаний» снова проведет туристические путешествия для школьников и их педагогов. В этот раз экскурсия начнется из столицы Бурятии в составе дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ и поезда Иркутск – Наушки.

Несколько лет назад был организован туристическо-образовательный проект под названием «Вагон знаний». Стартовал проект по маршруту Самара - Пенза. Идея проекта – организация железнодорожных маршрутов с туристическо-образовательным уклоном.

В этом году проект реализуется с помощью сотрудничества правительства Иркутской области и Республики Бурятии. Участниками проекта являются школьники и их педагоги. Молодые ребята смогут посетить множество знаковых мест Иркутской области и Республики Бурятии.

Курсировать путешественники будут по маршрутам Улан-Удэ – Танхой – Улан-Удэ и Улан-Удэ – Мысовая – Улан-Удэ. Путешествия планируются сделать однодневными.

В Танхое школьники побывают в Байкальском природном заповеднике, ознакомятся с историей Байкальской железнодорожной паромной переправы. В путешествии расскажут об исторических местах строительства Великого Сибирского пути, покажут краеведческий музей города Бабушкин.

Выпускники старших классов поедут в ознакомительные туры по высшим учебным заведениям Иркутска. Это поможет будущим абитуриентам определиться со специальностью и уточнить организационные моменты поступления.

Во время путешествий ребята будут увлечены увлекательными уроками об истории родных мест, интерактивными играми и викторинами.