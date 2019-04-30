ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека. Речь идет об анализе неких образцов, собранных в свое время одним из исследователей, который всю жизнь занимался поиском йети.

Доклад содержит 22 страницы, в основном в нем представлена переписка агентов с ученым Питером Берном, директором информационного центра и выставки, посвященных йети.

Сейчас исследователю 93 года. В 1976 году Питер Берн, пытался доказать существование мифичной особи. Он отдал на проверку в ФБР кожаную ткань с волосяным покровом. Изучение 15 образцов могло бы прояснить детали расследования. Выяснилось, что образцы не останки йети, а часть туши млекопитающего семейства оленевых.

5 июня Берн дал интервью, в котором признался, что не оставил надежду доказать йети — не выдумка. В последние полвека ученый нашел два-три ряда следов снежного человека в индийских горах. Как уточняет агентство, мужчина признает, что такие же следы могли оставить индийские святые. Они отказались от материальных наслаждений и отреклись от мира.

Ранее сообщалось, что военные опубликовали фото следов снежного человека. Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы «йети» (мифического снежного человека) в Гималаях.

В 1958 году в СССР была создана комиссия Академии наук по изучению вопроса о снежном человеке. Результаты работы экспертов до сих пор хранятся под грифом «секретно». В ноябре 2017 года в журнале «Science» опубликовано сообщение о проведении исследований ДНК, содержащихся в девяти образцах, взятых из останков, приписываемых йети. По результатам исследований было установлено, что из 9 образцов один принадлежал собаке, остальные гималайскому медведю и двум подвидам бурого медведя гималайскому) и тибетскому.