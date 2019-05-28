Маргарита Симоньян находится в больнице после инцидента с Любовью Соболь

Маргарита Симоньян – главред телеканала Russia Today. Стало известно, что женщина оказалась в больнице после встречи с юристом ФБК Любовью Соболь. Случилось все у главного входа в радиостанцию «Эхо Москвы».

В своем аккаунте в Twitter Симоньян описала встречу с кандидатом в Мосгордуму Соболь. Та караулила медиаменеджера у входа на радио с телекамерой, задавала множество вопросов про Сергея Собянина, а после отказа давать какие-либо комментарии, преследовала беременную женщину по коридорам «Эха». Редактор пишет, что ей удалось скрыться от преследования в кабинете главреда радиостанции Алексея Венедиктова.

Позже Венедиктов извинился за инцидент перед Маргаритой Симоньян.

Из-за повышенного уровня стресса Симоньян оказалась в больнице с угрозой прерывания беременности. Напоминаем, что Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян ждут третьего ребенка.

В больнице Симоньян высказалась о случившемся. Она отметила, что Любовь Соболь – красивая девушка, но харрасить беременных женщин – не лучший способ вести предвыборную кампанию.

Ранее стало известно, что юрист Любовь Соболь подала документы для участия в выборах в Мосгордуму. Ее кандидатуру пропустил Мосгоризбирком. Выборы пройдут восьмого сентября.