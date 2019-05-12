Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности

Анастасия Решетова официально подтвердила информацию о своей беременности. Модель поделилась, что испытала облегчение, раскрывши свой секрет.

Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи. Но, опубликовав серию прекрасных фото в свое микроблоге, модель дала понять, что беременна.

Невеста известного рэп исполнителя Тимати уже достаточно скоро должна стать мамой, по ее здорово округлившемуся животику можно предположить, что это случиться через 2-3 месяца. Анастасия Решетова призналась, что было очень сложно скрывать свою беременность. Теперь, когда она подтвердила информация, ей стало морально легче и больше не нужно скрываться как на улице, так и в социальных сетях.

Модель выразила благодарность всем поклонникам, которые поздравили ее с Тимуром. Она отметила, что добрых людей намного больше, чем завистников.

Теперь все стали гадать, кого же ждет звездная пара, ведь они так и не признались. Мама Тимати сделала конкурс на лучшее имя для их будущего ребенка. Под ее постом в кратчайшие сроки набралось рекордное количество комментариев с различными вариантами имен для девочки и мальчика.