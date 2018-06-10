«Некрасивая и несексуальная»: Анфиса Чехова показала себя в неожиданном образе

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, которая имеет тысячи поклонников как среди мужчин, так и женщин, попробовала перевоплотиться в новом образе.

В одном из выпусков передачи «Главная роль» на Первом канале, ей представилась возможность сыграть главную героиню фильма «Влюблен по собственному желанию». Актриса признала, что всю жизнь хотела сыграть некрасивую и не сексуальную женщину. Такую возможность ей предоставил Генеральный директор «Первого канала» - Константин Эрнст, который рассмотрел Анфису в этой роли.

Целью данного проекта не являлось переиграть знаменитых артистов, сыгравших эти роли в оригинальном кино. Поэтому Чехова не побоялась выглядеть естественной, предоставив возможность своим поклонникам оценить, получилось у нее это или нет.

Фильм «Влюблен по собственному желанию» был представлен в 1982 году. В сюжете картины бывший спортсмен, ныне опустившийся от беспросветных кутежей, но обаятельный молодой человек Игорь и внешне невзрачная, но душевная девушка-библиотекарь Вера заключают между собой соглашение: с помощью аутотренинга влюбиться друг в друга. Получился ли у них эксперимент, показано в сюжете фильма.