До чего доводит стресс: у Гарри Хилла началось психическое расстройство

Известный британский телеведущий и комик Гарри Хилл посетовал на свое моральное самочувствие, изменения в котором начались из-за его работы на телевидении.

Нужно отметить, что Гарри Хилл вел свою авторскую программу Harry Hill’s TV Burp на протяжении 11 лет, а изменения в своем самочувствии комик заметил после ее закрытия. Шоумен признается, что психика его стала крайне неустойчивой: так, например, телеведущий мог начать плакать, если слышал звуки заставки программы, которую он вел. Также Гарри Хилл пояснил, что испытал что–то вроде посттравматического стрессового расстройства, которое, по его словам, спровоцировало закрытие его авторского проекта. К счастью, сейчас знаменитый телеведущий чувствует себя вполне нормально, а также значительную часть своего времени он посвящает просмотру развлекательных телепередач. Гарри Хилл является довольно известной медийной личностью в Великобритании. Он был ведущим таких телепередач, как You’ve Been Framed и Harry Hill’s TV Burp. В настоящее время телеведущий занят работой над своей новой передачей Harry Hill’s Alien Fun Capsule.