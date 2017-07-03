«Секретное фото»: Анна Седокова снялась голой в фотосессии

Всем известная певица Анна Седокова никогда не стеснялась делиться фотографиями своей фигуры в социальных сетях. Не смотря на то, что многие против такой откровенности, Анна опубликовала еще один очень пикантный снимок.

Являясь матерью троих детей, певица в свои 36 лет прекрасно выглядит. Седокова появляется на светских мероприятиях в нарядах, которые подчеркивают ее фигуру. Анна стала одной из звездных гостей красной дорожки премии «Муз-ТВ». Перед отъездом в «Мегаспорт», где проходило мероприятие, звезда поделилась своей фотографией в обнаженном виде.На фото Седокова стоит абсолютно голая, интимные места прикрывает гитара в руках певицы. Снимок в микроблоге сразу стал поводом для общения под постом.

Позже Анна призналась, что данное фото было «секретным». Она берегла его именно для премии «Муз-ТВ», где певица номинирована в категории «Лучшее женское видео» в клипе на песню «Шантарам». Артистка очень давно желает выиграть эту премию, ведь 15 лет назад она была также номинирована, но получить ее у Седоковой не было возможности, так как она была беременна.

Звезда призывает всех женщин любить себя, не загонять в параметры моделей, ведь у всех от природы разные данные. Стоит всегда быть естественным и не претендовать на звание идеала.

Как позже оказалось, в данной номинации победила Полина Гагарина с клипом на песню «Выше головы». Поклонники певицы считают, что премию должна была выиграть именно Анна Седокова.