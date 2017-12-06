Алексей Панин дал совет россиянам в области сексуального просвещения

Актер убежден, что жители нашей страны серьезно отстают от европейцев в вопросе сексуальной грамотности.

В своем Instagram актер заметил, что во время изучения комментариев его не раз посещала мысль о том, что это могут написать лишь «первобытные» люди. Алексей отметил, что считает население России крайне необразованным в сфере сексуальных отношений. Кроме того, актер добавил, что эта малограмотность является причиной их агрессии и злости.

Алексей Панин убежден, что данная сфера явно показывает некоторое отставание россиян от жителей Европы. Он выразил удивление, отметив: «Такое впечатление, что люди никогда не заходили в магазины для взрослых и не видели то, что в них продается».

Также Панин добавил, что в его окружении подобные люди отсутствуют. Более того, он выразил свое негодование по поводу гомофобов, сказав, что в цивилизованном обществе таких людей считают недалекими. Алексей Панин дал совет жителям России в области сексуального просвещения, сказав, что нужно немного чаще посещать сайты для взрослых. Также актер отметил сходство с отношением к сексу в СССР. Он считает, что нужно внимательнее изучить множество сайтов для взрослых, что поможет россиянам ликвидировать свою сексуальную неграмотность, а заодно стать более терпимыми и добрыми.