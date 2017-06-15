У Сергея Лазарева после «свадьбы» возникли проблемы

Совсем недавно российский певец был замечен на загадочных фотографиях с предполагаемой свадьбы. Сергей попробовал выложить на своей странице «свадебное» видео, но столкнулся с некоторыми трудностями.

Сергей Лазарев предпринял множество попыток опубликовать это видео, но все они, к сожалению, не увенчались успехом. Напомним, что в последнее время повышенный интерес к его персоне связан с появлением в Сети загадочных фотографий певца с девушкой, что сразу стало основанием считать, что Сергей Лазарев женился.

Позже стало известно, что фотографии с этого мероприятия, а также видео – часть рекламного проекта, где принимал участие Сергей. Там ему выпала роль разыгрывать призы между подписчиками. Однако, спустя некоторое время после «свадьбы» у певца возникли проблемы: он пытался выложить рекламное видео в своем Instagram, но администрация не могла ему этого позволить и каждый раз ролик удалялся. Сергей Лазарев записал видео, в котором обратился к своим подписчикам, заявив, что сделает все возможное, чтобы ролик все-таки увидели люди. Примечательно, что за некоторое время до всех этих загадочных событиях в СМИ появилась информация о том, что у Сергея Лазарева родилась дочь. По неподтвержденным данным, источником данной информации является Филипп Киркоров.