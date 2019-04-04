Из Instagram Бритни Спирс загадочным образом пропали положительные комментарии

Поклонники известной певицы рассказали, что заметили их исчезновение. Мать поп-звезды Линн подозревает команду своей дочери.

На странице певицы AbsolutelyBritney появилось заявление о том, что команда певицы удаляет все положительные комментарии, оставляя лишь негативные посты. Такие действия используются якобы для того, чтобы сохранить устойчивую иллюзию о несостоятельности Бритни Спирс. Линн Спирс отметила, что подозревала истоки такого поворота событий, получив некоторые сведения от подруги, но сама убедилась в исчезновении комментариев. Она написала комплимент дочери, но через некоторое время он загадочным образом пропал.

Стоит отметить, что на следующий день все комментарии можно было увидеть, а хороший отзыв от Линн Спирс занял верхнюю строчку. По прошествии времени из Insagram Бритни начали пропадать негативные комментарии. Напомним, что у Бритни Спирс и ее команды раньше уже случался конфликт. Она обвиняла их в угрозах в тот период времени, когда попала в психиатрическую больницу. По словам певицы, ее вынудили отдать детей бывшему мужу Кевину Федерлайну, а все эти события самым негативным образом сказались на ее моральном состоянии.