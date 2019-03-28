Минэкономразвития предлагает изымать в пользу государства заброшенные владельцами участки земли

Минэкономразвитие решило взяться за земельные участки, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

В связи с большими пожарами в Забайкальском крае министерством подготовлено 2 законопроекта, в которых указаны причины для изъятия земли у недобросовестных собственников. Если на участке будет обнаружено скопление бытового мусора, не происходит уборка травы, владелец получит предписание на устранение недостатков, на исполнение которого даётся полгода. При невыполнении требований в указанный период данный участок земли изымается через суд. Исключением для изъятия может являться только две причины: 1. земельный участок под залогом в ипотеке, 2. собственник проходит процедуру банкротства. Оформлением исков займутся местные органы самоуправления. Отобранный у владельца участок будет реализован в течение полугода через публичные торги. Если продажа не состоялась сразу, цена снижается на 20%. Средства от реализации получит бывший владелец, в эту сумму не входят расходы, понесённые продавцом в ходе торгов.