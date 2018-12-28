Лолите сделали неприличное предложение

Известный шоумен Азамат Мусагалиев обратился к телеведущей и певице со странным намеком.

Комик и шоумен Азамат Мусагалиев стал гостем в YouTube-шоу Comment Out на канале «Чикен Карри». В рамках этого шоу Азамат сделал Лолите Милявской неприличное предложение.

Условия были следующие: перед комиком стояла задача выбрать между удалением всех приложений со своего мобильного телефона и звонком Лолите, где требовалось произнести несколько весьма пошлых фраз. В результате, Мусагалиев определился и выбрал второй вариант, который, наверное, показался ему более приемлемым и забавным.

Он позвонил Лолите и произнес: «Когда я слышу ваш голос, мне хочется трогать себя внизу. Спасибо вам огромное». Скорее всего, Милявская была несколько удивлена, но постаралась держать себя в руках и не показывать виду. Не исключено, что она догадалась о шутке Азамата и приняла решение немного ему подыграть.

Певица и телеведущая поблагодарила комика и спросила, есть ли у него какие-то конкретные предложения относительно съемок. Азамат Мусагалиев не растерялся и сообщил о своих планах позвать Лолиту на свое шоу «Где логика» или «Однажды в России».