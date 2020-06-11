В Подмосковье за взятку задержали полицейского

Мужчина уже уволен из МВД, свою вину он не отрицает.

В Подмосковье сотрудник правоохранительных органов Одинцовского округа был задержан по подозрению во взяточничестве. По сообщениям пресс-службы подмосковного главка МВД РФ, мужчина уже уволен. Бывший полицейский занимал руководящую должность в одном из районных отделений ППС.

Находясь при исполнении, полицейский запросил у местного предпринимателя 140 тысяч рублей в обмен на то, что он закроет глаза на административное правонарушение миграционного законодательства работниками данного предприятия. Использование своего служебного положения и вымогательство завершилось задержанием и возбуждением уголовного дела. При задержании у мужчины было выявлено вещество неизвестного происхождения, которое следователи изъяли и направили на экспертизу.