В Тверской области на полдня пропала связь МТС

Проблемы абоненты популярного оператора обнаружили в 8 утра 12 июня. Виной всему повреждение оптоволоконного кабеля на одном из участков.

Жители Тверской области с утра 12 июня начали жаловаться на отсутствие мобильной связи МТС. По словам пользователей «ВКонтакте», связь пропала с 8 утра, и люди начали слать администраторам групп оператора в социальной сети жалобы. Представители МТС сначала просили у абонентов уточнить номер телефона и адрес, но потом оказалось, что проблемы с дозвоном, интернетом и получением сообщений возникали по всей области.

Затем оператор объявил, что связь не доступна из-за повреждения участка оптоволоконного кабеля. В МТС пояснили, что за это несет ответственность сторонняя компания, но какая именно — не уточнили. Связь восстановилась только через полдня, с 14 часов. Жители Тверской области написали, что стали получать сообщения о том, что им звонили. Оператор также информировал о количестве пропущенных звонков.