СМИ нашли у Михаила Ефремова элитную недвижимость на 500 млн рублей

Квартира в Москве и виллы в Латвии подтверждают слова актёра о его материальном достатке.

После ДТП актёр Михаил Ефремов громко кричал о своём материальном достатке, с помощью которого собирался вылечить пострадавшего по его вине и вскоре скончавшегося водителя Сергея Захарова. Этими словами артист привлёк внимание СМИ, которые в результате нашли у него элитную недвижимость на 500 млн рублей.

Как сообщают Дни.ру, после продажи отцовской 4-комнатной квартиры за $500 тысяч в 2004 году актёр положил глаз на недвижимость в бывшем доходном доме Германа Бройдо, расположившемся недалеко от Арбата. Квартиры там по карману только очень состоятельным людям. Так, например, стоимость 4-комнатной квартиры оценивается в среднем в 120 млн рублей.

Кроме того, нашли у Ефремова и две виллы за границей. По данным издания, с 2013 года Михаил владеет роскошными домами в латвийском посёлке Меллужи, стоимость каждого из которых составляет €200-300 тысяч (порядка 31-47 млн рублей). Деньги на это приобретение он заработал в проекте «Гражданин поэт».

Также упомянуло издание и о недвижимости в Подмосковном Троице-Лыково, где по слухам артист ещё в 2012 году хотел строить дом рядом с арендованным таунхаусом Ивана Охлобыстина.

Таким образом, по подсчётам СМИ, Михаил Ефремов владеет домами, квартирами и виллами на общую сумму в 500 млн рублей. Если всё это так, то актёр не соврал о своём материальном благополучии.