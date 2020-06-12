В Ростове бетонными блоками перекрыли проезд к комплексу «Акватория»

Популярное у горожан место неожиданно закрыли после ослабления режима самоизоляции.

Утром ростовчане были неприятно удивлены, увидев, что проход к парковке возле Гребного канала перегорожен бетонными блоками.

Информацию опубликовали в городском сообществе в VK — «Ростов Главный». В комментариях к новости пользователи социальной сети выразили недоумение от увиденного. Особенно это поразило людей на фоне объявленного накануне губернатором Ростовской области, Василием Голубевым, ослабления режима самоизоляции. Измененное постановление правительства об особом режиме в регионе позволяет горожанам заниматься спортом как на оборудованных спортплощадках, так и на открытом воздухе. При соблюдении дистанции разрешены прогулки.

В свете этого, решение городских властей закрыть проезд к «Акватории», вызвало острый негатив. Искусственный водоём является одним из любимых мест ростовчан для занятия спортом и посиделок у воды. По информации местных СМИ, глава местного регштаба по борьбе с коронавирусом, Сергей Тюрин, заявил, что это профилактическая мера с целью провести уборку и дезинфекцию территории.

Вероятно, считают жители, руководство области таким образом перестраховываются, не желая портить официальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией.