«Конец – это всегда начало-чего-то»: Рустам Солнцев утешил раскаявшегося Ефремова

В видеообращении актер заявил, что как человек он «кончился», и всех предал.

12 июня актер театра и кино Михаил Ефремов записал видеоролик, в котором раскаялся в совершенном поступке — по его вине в ДТП погиб человек. Ролик вызвал неоднозначную реакцию зрителей и других знаменитостей. Нашлись представители шоу-бизнеса, которые посочувствовали актеру.

В их числе оказался экс-участник проекта «Дом-2», Рустам Солнцев, который не отличался сдержанностью в высказываниях в отношении других звезд. Марину Хлебникову, к примеру, он назвал «деградировавшей женщиной», и даже обвинил в злоупотреблении боярышником, а певиц Ольгу Серябкину и Елену Темникову и вовсе публично назвал представительницами ЛГБТ.

Фото из источника:https://www.instagram.com/p/CBXN6VAKYwD/

Тем удивительнее, что к Ефремову Рустам оказался терпим и снисходителен.

«Конец — это всегда начало чего-то», — утешил раскаявшегося артиста Рустам.

Подписчики Солнцева по примеру кумира не стали забрасывать провинившегося Михаила «камнями».

«Если бы я была судьей, я бы дала минимальный срок, он же не убил своими руками. Смерть по неосторожности, даже условный срок дала бы», — написала одна из фолловеров.

«И Вы нас простите, Михаил Олегович, что не остановили, не уберегли Вас. Видели же, к чему идёт», — принялся утешать артиста другой фанат Солнцева.

Другие знаменитости тоже продемонстрировали чуткость к артисту театра и кино. В частности, Эдгард Запашный посочувствовал Михаилу и написал, что на видео не актер Ефремов, а незнакомый и растерянный человек, но тут же добавил, что соболезнует семье погибшего.

Напомним, звезда сериала «Граница. Таежный роман» пьяным сел за руль, и по его вине погиб человек. Теперь он на всю страну просит семью погибшего простить его и выражает надежду, что родственники жертвы ДТП с его участием приму эту помощь: «Чтобы не откупиться, а искупить вину», — подчеркивает Михаил Олегович. В завершение обращения актер заявил: «Это конец, нет никакого Ефремова». И добавил, что всех предал.