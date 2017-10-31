В Евпатории улицу Чапаева отремонтируют за ₱200 млн

Это в 10 раз больше, чем обойдется ремонт еще 5 улиц города.

Крыминформ, со ссылкой на замглавы администрации Кирилла Вавренюка, передает о том, что утверждена смета по капремонту одной из центральных магистралей города Евпатория. Реконструкция улицы Чапаева обойдется бюджету в без одной тысячи ₱200 млн.

Чиновник сообщает, что смета прошла экспертную проверку, утверждена, деньги выделены. Сейчас ведется поиск подрядчиков.

Ремонт дорог в Евпатории ведется согласно соглашению между администрацией города и Минтранса РК. Деньги на это выделяются из субсидии Республики Крым городскому бюджету в рамках государственной программы по развитию дорожного хозяйства.

При этом, на ремонт еще 5 улиц Евпатории тот же бюджет предусматривает выделение всего

₱19,94 млн. Это почти в десять раз меньше чем запланировано на ремонт улицы Чапаева. О чем ранее было сообщено тем же чиновником.