Во Владивостоке жена прокурора за год заработала больше супруга и его коллег

Правоохранители предоставили декларации о доходах за 2019 год.

Во Владивостоке сотрудники прокуратуры и их жены отчитались о доходах за минувший год, разместив декларации на официальном сайте ведомства. Согласно указанным данным, жена сотрудника Первореченского района прокуратуры Василия Москвичева заработала в минувшем году больше супруга и его коллег. Женщина задекларировала денежную сумму в размере 5 428 879 рублей. Также она владеет внедорожником Land Rover Range Rover Evoque, третью квартиры на 75,6 кв. метров, частным домом на 184, 4 кв. метров и земельным участком на 1 000 кв. метров. Доходы её мужа в разы скромнее: 1/3 от общей квартиры и 2 770 171 рублей, передает РИА VladNews.

Коллеги Москвичева также хорошо заработали за 2019 год. Согласно информации на сайте, доход Сергея Лубенца включает 3 081 933 рубля и квартиру. Его жена указала доход в 242 947 рублей, 3 квартиры, 2 земельных участка и 2 авто.

Олег Ким из ведомства Ленинского района заявил о 2 325 855 рублях, жилом доме и 2 земельных участках. Его супруга, помимо дохода в 206 746 рублей, приобрела квартиру на 92,9 кв. метров.

Дмитрий Стовбун, сотрудник Фрунзенского района, указал 2 777 546 рублей и одну иномарку. Зато его жена за 2019 год обогатилась на 2 527 975 рублей и имеет в собственности 2 квартиры и машину Toyota Allion.

Константин Харченко, прокурор Первомайского района, указал 2 396 196 рублей, 3 больших земельных участка, жилой дом и машину ВАЗ 21214. Его супруга — 445 905 рублей и Chevrolet Captiva.

Антон Каплунов отметил 2 595 040. Он также имеет большой участок земли, жилье в многоэтажном доме и гараж, 3 иномарки. Благоверная Каплунова задекларировала 1 364 633 рубля и одну квартиру.