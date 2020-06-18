Обитатели посёлка под Уфой живут как «пещерные люди»

Жительница Уфимского района Т. Иванова сообщила, что несмотря на 21 век, жители Нижегородки испытывают проблемы с водой.

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Женщина направила жалобу в адрес главы Башкирии. Сайт электронной приёмной республиканского органа власти опубликовал документ.

В заявлении Иванова указала, что живёт под Уфой в посёлке Нижегородка с рождения, проблемы с водоснабжением были постоянными. Ситуация не улучшается, а ухудшается. Количество домов и жителей в посёлке увеличивается, а воды становится меньше. Женщина сообщила, что хочет чувствовать себя не «пещерным», а нормальным человеком, который утром умывается, стирает не по ночам и ходит в туалет без опаски, что не будет воды. Т. Иванова проинформировала, что часто ей нечем мыть маленького ребёнка.

Хождение обитателей Нижегородки по разным инстанциям не принесли результата. Сейчас доведённая до отчаяния женщина обратилась за помощью к главе Башкирии. Иванова надеется, республиканская власть решит проблему с водой в посёлке.