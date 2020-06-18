Власти Краснодарского края отменяют карантин с 21 июня

О сохранении режима повышенной готовности с возможностью применения ограничительных мер объявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Сегодня на заседании Оперативного штаба Краснодарского края губернатором было объявлено об отмене карантина. Смягчение ограничительных мер стало возможно благодаря стабильной эпидобстановке в регионе, в последние недели наблюдается стабильное уменьшение числа заболевших без появления новых очагов болезни.

Вениамин Кондратьев объявил, что с 21 июня в крае откроются все ТРЦ без ограничения площади, зоны общественного питания и завлекательные участки в торговых центрах будут закрыты. Гостиницы смогут сдавать полный номерной фонд, при этом губернатор отметил, что ранее действовавшее ограничение в 50 номер не вызывало дефицита свободных мест. Роспотребнадзор напоминает, что все сотрудники гостиниц и мест питания должны быть протестированы на COVID-19.

В регионе начинают работать санатории и детские лагеря при наличии лицензии на осуществлении медицинской деятельности. На границах Краснодарского края всем въезжающим по-прежнему будут измерять температуру.

Предыдущие заседание оперштаба состоялось 12 июня, тогда было заявлено о введение ряда послаблений, направленного на восстановление работы курортной отрасли и смягчении карантинных мер в целом.