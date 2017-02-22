Путин заявил о необходимости улучшить систему здравоохранения в России

Прежде всего, важно уделить внимание первичному звену — поликлиникам, больницам, службам скорой и неотложной помощи, считает президент.

Владимир Путин провёл видеоконференцию, в рамках которой побеседовал с медицинскими работниками. Во время разговора с врачами глава государства отметил, в каких улучшениях нуждается здравоохранение в России.

Как пишут РИА Новости, говоря о необходимости улучшить систему здравоохранения, Владимир Путин заявил, что прежде всего важно уделить внимание первичному звену — поликлиникам, больницам, службам скорой и неотложной помощи, а также фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам). Для этого нужно поработать над укреплением их кадровых составов и повышением доступности современной диагностики заболеваний.

Помимо этого, президент России считает, что здравоохранение нуждается в цифровизации и внедрении искусственного интеллекта.

Поработать над улучшением системы предстоит по всей стране, чтобы обеспечить качественной медицинской помощью всех россиян, а врачей — передовым оборудованием и возможностью повышать квалификацию, заключил российский лидер.