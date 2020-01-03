Невеста нашла у себя рак груди по свадебному фото

Врачебная ошибка не позволила диагностировать онкологию у новозеландки на первых стадиях.

Мадлен Кирке-Смит, невеста из Веллингтона, нашла у себя рак груди по свадебному фото, передаёт Honey Nine. Просматривая снимки фотографа летом 2019 года, девушка обратила внимание на странную выпуклость на своем теле. На кадре, где молодожены танцуют, из-под бретельки её белого платья у наружного края правой молочной железы отчетливо выпирает большой комок.

Врачи в больнице провели несколько анализов и подтвердили, что у Мадлен рак молочной железы. Сейчас новозеландка завершает курс химиотерапии и готовится к операции по удалению правой молочной железы. После девушке предстоит пластическая операция вставки импланта.

В личном Facebook-аккаунте Мадлен посетовала, что обнаружила новообразование за 3 года до свадьбы. Тогда врачи не подтвердили онкологию, хотя образование продолжало расти. Из-за врачебной ошибки невеста не смогла вылечить болезнь на ранних стадиях, что позволило бы сохранить молочную железу и сократить сроки лечения.

Фото из Facebook @Maddie Kyrke-Smith

Злокачественные новообразования в области груди занимают лидирующие позиции среди всех онкопатологий у женщин в мире. Согласно официальной статистике за 2018 год, доля заболеваемости данной патологией в России составила 20,9%. РМЖ занимает 1 место в структуре смертности женского населения РФ.