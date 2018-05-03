Ростовчанка купила батон «с начинкой» из медицинской маски

Покупательница тут же пожаловалась на хлебозавод «Атрус» в соцсети.

Жительница Ростова пожаловалась на неприятный сюрприз, который ждал ее после покупки хлебобулочного изделия местного производителя. Батон, если верить ростовчанке, произведен на заводе «Атрус».

Фото взято из соцсети «ВКонтакте», группа «Подслушано Ростов Великий»

Едва женщина захотела употребить продукт по назначению и даже отрезала кусочек, как обнаружила внутри остатки медицинской маски. Батон с такой «начинкой» покупательница есть не стала, а вместо этого пожаловалась на недосмотр работников предприятия в соцсетях. Ростовчанка призвала работников хлебозавода класть в изделие только то, что прописано в технологической карте, так как в противном случае желание съесть его пропадает.

Комментарии пользователей соцсети «ВКонтакте»

Не все ростовчане поддержали подательницу жалобы. По их мнению, продукт, который купила женщина, не похож на батоны «Атруса». Другие комментаторы согласились с жалобщицей. Они добавили, что им и самим случалось находить в продукции хлебозавода «нежданчики».