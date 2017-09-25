«От нескольких месяцев»: Канделаки дала прогноз по приговору Серебренникову

Ведущая полагает, что режиссера «Седьмой студии» ждет выход по УДО.

Канделаки спрогнозировала приговор суда для Серебренникова. Источники:eva.ru, yandex.ru

Известная российская телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки дала прогноз по приговору режиссеру «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову в своем Telegram-канале.

Тина Гивиевна допускает, что окончательное решение служителей Фемиды не будет таким уж суровым. По мнению Канделаки, перспектива уже ясна:

«От нескольких месяцев заключения и выход по УДО», — предположила журналистка.

Тина Гивиевна не исключает, что Кирилл Семёнович впоследствии станет героем общественного мнения.

Год назад в беседе журналистам портала «Взгляд» Канделаки отмечала, что хотела бы реабилитации режиссера и его команды. Тех, кто поддерживал обвинение против Серебренникова, она сочла людьми, которые привыкли судить о других в меру своей испорченности.

26 июня 2020 года стало известно, что Кирилла Серебренникова признали виновным в хищении 129 миллионов рублей во время руководства «Седьмой студией». Режиссера также назвали лидером группы, которая совершала мошеннические действия. Помимо самого Серебренникова, на скамье подсудимых оказались Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум.