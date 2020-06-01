В Брянске сотни горожан отдыхают на запрещенном для купания озере

Люди столпились без защиты и не соблюдают социальную дистанцию.

Отдых на пляже, фото Wikipedia.ru, torange.biz

С наступлением тепла жители Брянска перестали соблюдать ограничительные меры. В сообщества «Типичный Брянск» соцсети «ВКонтакте» опубликовали снимки, на которых сотни горожан отдыхают на пляже и купаются в водоемах. В частности, на озере Мутное — официально запрещенном для купания месте.

Людей не смутили ни пережитая самоизоляция и высокие показатели зараженности коронавирусной инфекцией, ни табличка у озера «Купаться запрещено». Горожане приходят на отдых с детьми, общаются без масок и не соблюдают социальную дистанцию, купаются в воде и загорают.

Также много людей столпилось на озере возле керамзитового завода, сообщает источник.

Массовый отдых брянчан происходит на фоне резкого снижения числа выздоровевших больных коронавирусной инфекцией. За 25 июня в Брянской области подтвержден 71 случай заражения, из больниц выписано всего 20 человек, приводит цифры оперштаб. Ранее регион был одним из лидеров по числу выздоровевших пациентов — с начала пандемии выписано 4292 человека.