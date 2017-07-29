Туристов в Сочи отказываются пускать в санатории без справки на COVID-19

Роспотребнадзор ужесточил требования для получения лицензии на работу.

Санаторий «Орджоникидзе», Сочи, фото из Wikipedia.ru; район Светлана, Сочи, фото из Pixabay

После 3-месячного простоя санатории в Сочи постепенно получают лицензии на работу и открывают двери для туристов. Однако российские отдыхающие столкнулись с трудностями при заезде. Несмотря на заранее купленные путевки, туристов отказываются пускать в санатории без справки на COVID-19.

Документально подтвердить отсутствие вируса у отдыхающих и чистом эпидокружении могут не многие. Основная сложность в том, что справку необходимо брать в поликлинике по месту жительства. Её стоимость достигает 3000 рублей на одного человека, однако из-за длинных очередей выдача затягивается на 2-4 дня.

Сделать справку в Сочи не представляется возможным. Поэтому многим туристам приходится отменять брони и поездки. Некоторые туристы утверждают, что о необходимости предъявить документ их не предупредили. Из-за отсутствия справки отдых срывается, а они остаются буквально на улице, передаёт «Kp.ru».

Роспотребнадзор сформулировал новые требования для медицинских учреждений на курорте. Заведения получают лицензию на открытие и работу при выполнении около 130 правил, в числе которых обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 у постояльцев. Многие санатории откладывают открытие ближе к осени, когда прогнозируется упрощение требования к работе.

С 21 июня в Краснодарском крае отменили карантин. К отелям требования стали менее жесткие и справки на COVID-19 там не требуют. Однако для работы санаториев требования не смягчили.