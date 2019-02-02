«Это их будущее»: Мэр Белгорода прокомментировал отказ жителей голосовать по Конституции

22 жильца дома по пер. Мичуринскому обратились с петицией к властям против реконструкции пристройки к дому.

Магазин «Эдельвейс» в жилом дворе Белгорода. Источник фото fonar.tv

Юрий Галдун, мэр Белгорода на страничке «ВКонтакте» прокомментировал отказ жителей дома № 4 по 2-му Мичуринскому переулку идти на голосование по Конституции.

22 из 114 жильцов дома подписали соответствующую петицию. Они протестуют против ремонта пристройки к дому в связи с оборудованием нового продуктового магазина, которую «с ними не согласовали». Об этом писал Telegram-канал «Белгород № 1», со слов жильцов. На публичных слушаниях белгородцы высказали свое несогласие.

Несмотря на это, все разрешения для строительства были выданы. Во дворе планируют разгружать машины. На крыше пристройки — соорудить открытую площадку ресторана напротив окон дома. Жители жалуются, что к дому не смогут подъехать ни скорая помощь, ни пожарные.

Мэр отметил, что пристройка существует с 1983 года. С 2010 она не эксплуатировалась и не ремонтировалась. А разрешение на реконструкцию выдано с соблюдением всех правил.

Решение жильцов, по мнению Галдуна: «Это их выбор. И это их будущее».

Согласно документам о реконструкции, зеленая зона и парковка в указанном дворе будут «сведены до нуля». Работы ведутся без соблюдения правил безопасности. О чем есть фото-доказательства. Само состояние здания пристройки внушает серьезные опасения. В фундаменте есть трещина.

Это будет уже 6-й продуктовый магазин в районе.