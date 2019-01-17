СМИ: В «Массандре» объясняют критику экс-директора Бойко завистью

Бывший руководитель в интервью заявил, что после присоединения Крыма к России принципиально не пробует напиток, а его знакомый после дегустации вылил вино в канализацию.

Штольня для выдержки вина, здания компании и эмблема завода; фото из Wikipedia.ru

Слова экс-директора виноделия в Крыму Николая Бойко не оставили равнодушными сотрудников «Массандры». Работник предприятия объяснил критику экс-руководителя завистью к развивающейся отрасли, передаёт издание «Аргументы недели – Крым».

Сотрудник «Массандры» добавил, что присоединение Крыма к России и приватизация отрасли пошли виноделию на пользу. У предприятия появились колоссальные возможности для развития, которые Бойко и не снились. Аноним призвал экс-директора сохранить лицо и намеренно не принижать достижения «Массандры».

Руководство предприятия еще не дало официальный комментарий на критику Бойко. Поэтому сотрудники согласились общаться с СМИ только на условиях анонимности.

Напомним, 26 июня вышло интервью экс-директора «Массандры» Николая Бойко изданию «Крым-реалии», где поделился 40-летним опытом работы на предприятии и мнением о состоянии виноделия после его ухода. Мужчина заявил, что десятилетиями боролся за независимость «Массандры» и пресекал попытки приватизации завода. Теперь же ценные земли виноградников, по его мнению, отдадут под туристическую отрасль, а предприятие загнётся. Также Бойко заявил, что качество вина уже не то. Он принципиально не пробует нынешние напитки «Массандры», а его друг, ценитель бренда, вылил содержимое пары тройки бутылок в канализацию из-за низкого качества продукта.