У больницы в Курсе закрасили граффити с благодарностью врачам

Рисунок подвергся критике в соцсетях.

У больницы в Курске закрасили граффити-благодарность врачам. Фото: ВК-паблик «Курский Бомондъ»

Представители молодежной организации нового поколения нарисовали на заборе у больницы им. Семашко в Курсе граффити с благодарностью медикам, борющимся с эпидемией коронавируса — «Спасибо врачам». Моментально рисунок подвергся критике местных жителей в ВК-паблике «Курский Бомондъ», после чего его закрасили.

Граффити пожурили за якобы некрасивое исполнение, но теперь жители Курска негодуют еще сильнее. Искусство прикрыто слоем серой краски, тогда как забор выложен кирпичом песочного цвета.

Теперь больница им. Семашко изуродована еще сильнее, а граффити «Спасибо врачам», оказывается, было не таким уж плохим, пишут в соцсетях горожане.

Реакция соцсетей на закрашенное граффити. Фото: ВК-паблик «Курский Бомондъ»

Некоторые обитатели Курска шутливо подметили, что лучше бы в городе так быстро реагировали на появление ям на дорогах.