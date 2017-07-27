С 1 июля в Оренбурге подорожал проезд в общественном транспорте

Перевозчики отреагировали на рост цен на топливо.

В Оренбурге проезд в муниципальном транспорте подорожал до 21 рубля. Источник: pixabay.com

Автомобильное горючее ощутимо подорожало, в связи с чем в Оренбургском Городском Совете было принято решение повысить стоимость проезда в муниципальных автобусах. С 1 июля проезд в муниципальном транспорте на 15 городских и 14 дачных маршрутах подорожал до 21 руб. и больше не зависит от способа оплаты.

Если ранее в муниципальных автобусах при наличном расчёте и оплатой картой проезд стоил 17 и 20 руб. соответственно, то теперь стоимость поездки станет единой для всех пассажиров. При этом, как пишет газета «Оренбуржье», разница между старым и новым тарифами не превышает процент инфляции за текущий год.

Частные перевозчики, чьи тарифы не регулируются Горсоветом, также увеличили цены на проезд. На одних направлениях стоимость выросла до 25 руб., а на других и вовсе до 28 руб.

В мэрии Оренбурга отметили, что в дальнейшем повышение тарифов будет напрямую связано со стоимостью топлива, пассажиропотоком и конкуренцией между перевозчиками. Также, по словам Сергея Морозова, возглавляющего управление пассажирского транспорта в Оренбурге, фактическая себестоимость перевозок сейчас превышает новый тариф в 21 руб., но решиться на ещё больший рост цен власти пока не могут из-за непростой экономической ситуации.