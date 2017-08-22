Ушел из жизни начальник Нижегородского кадетского корпуса Сергей Лузин

Министерство образования, науки и молодежной политики сопереживает утрате.

Ушел из жизни полковник С.М. Лузин. Фото:niann.ru, app.nne.ru

Сергей Михайлович Лузин, начальник Нижегородского кадетского корпуса, ушел из жизни 1 июня 2020 года. Руководителю учреждения на момент смерти было 62 года. Информация о трагедии появилась на сайте регионального Минобрнауки сегодня утром, 4 июля. О причинах кончины полковника Лузина информации пока нет. Ожидается, что более детальная информация о смерти военного появится позднее.

Известно, что умерший был родом из Уссурийска, в 1979 г он стал выпускником Казанского высшего танкового училища. 30 с лишним лет прослужил в рядах Российской армии в роли командующего подразделений. Был отмечен множеством наград и ушел в отставку, будучи в звании полковника.

Далее был назначен на руководящую должность в ДОСААФ, управлял администрацией Балахнинского района. С 2015 по 2016 годы служил руководителем Центрального музея бронетанкового вооружения и техники. Руководство Нижегородским кадетским корпусом им. генерала армии Маргелова В.Ф. принял на себя два года назад. Успел получить 2 высших образования, имел степени кандидата педагогических и экономических наук.

В некрологе сказано, умер добропорядочный человек и примерный гражданин. Вся жизнь Сергея Михайловича была отдана служению Родине. Он проявил себя как грамотный и ответственный руководитель. Всегда отвечал требованиям высокого профессионализма. Проявлял чуткость к людям.

Свои соболезнования близким по поводу утраты выразил также митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.