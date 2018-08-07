Жители Омска снова жалуются на зловонные выбросы

«Три дня подряд нечем дышать, форточку невозможно открыть», — отреагировали горожане на загазованную атмосферу.

Жители Омска: «Нечем дышать, слезятся глаза». Фото: newizv, omsk.aif.

В одном из городских пабликов жители Омска активно обсуждают насущную проблему. Они жалуются на зловонные выбросы многочисленных предприятий города. Неприятные запахи снова ощущались ночью во многих районах Омска и вынуждали людей в условиях жаркой погоды закрывать окна. Но по-другому спастись от удушливого зловония было невозможно.

В комментариях горожане устроили своеобразную перекличку и выяснили, что запах от выбросов особенно остро ощущался в районе НПО «Полёт», железнодорожного вокзала, на Левом берегу и «Красном пути». Омичи полагают, что к «газовой атаке» больше всего «приложили руку» нефтеперерабатывающий и шинный заводы, а также ТЭЦ-5, работающая, по уверению граждан, без фильтров.

Жители написали обращение в эко-лабораторию, но ответа на их жалобы пока не дождались. Недавно, специалисты определили, что в Октябрьском районе Омска в 5 раз превышен уровень смертельно опасного формальдегида. Но, омичи полагают, что никаких мер так и не было принято.

Ранее мы писали, что из-за вероятной аварии на химическом заводе, курортный город Саки в Крыму также охватило промышленное зловоние. Но, по уверению властей, неприятные запахи вызвало «цветение» окрестных пресноводных водоёмов из-за аномальной жары.