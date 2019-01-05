В Азовском море из-за жары вымирает рыба

Росрыболовство ввело особый режим, который распространится на всю акваторию водоема.

В Азовском море массово вымирает рыба. Источники: yandex.com, www.worldtopupdates.com

Из-за аномальной жары в Азовском море массово вымирает рыба. Морским обитателям не хватает кислорода. В связи с этим глава Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев подписал приказ о введении в этой части акватории особого положения или заморного периода. Действие приказа распространяется и на Таганрогский залив. Ученые уже проводят мониторинг состояния водных биоресурсов. Уточняется, что во время действия заморного периода бычков в Азовском море можно вылавливать только механизированными драгами. Каждые пять дней специалисты Росрыболовства будут проверять уровень кислорода в воде и следить за другими гидрологическими условиями.

Жителям Ростовской области следует проявить предельную осторожность при покупке морепродуктов, особенно если речь идет о несанкционированной торговле. Сотрудники рыболовного ведомства не исключают, что недобросовестные продавцы попытаются сбыть с рук мёртвую рыбу.