Ученые: у переболевших коронавирусом наблюдается нарушение иммунитета

У некоторых выздоровевших можно увидеть снижение уровня лимфоцитов.

Иммунитет переболевших коронавирусом требует длительного восстановления. Фото: pexels.com

У переболевших коронавирусом наблюдается нарушение иммунитета. Полное восстановление не наступает даже спустя 11 недель от выздоровления. Об этом сообщают ученые из Института в Ухане.

Было проведено исследование, обследованы около 50 человек. После ученые сделали заключение, что у пациентов, которые переболели COVID-19, отмечается снижение уровня лимфоцитов. Они назвали это характерной чертой для выздоровевших. Российские вирусологи подтверждают информацию от коллег из Уханя и добавляют, что понижение лимфоцитов после коронавируса — следствие перенесенной вирусной болезни, делится ntv.ru.

Ранее в Китае были созданы трансгенные мыши, которые восприимчивы к COVID-19. Сделано это для того, чтобы тестировать вакцину от коронавируса. Такой информацией поделился ген. директор SinoGene Ми Цзидун.