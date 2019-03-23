В Подмосковье названы условия получения льготы на транспортный налог

Мера направлена на поддержку молодых семей.

В Подмосковье ввели льготу на транспортный налог. Фото: click.ro, oka.fm

В Подмосковье утвержден закон, согласно которому можно получить двухгодичную льготу на транспортный налог. Названы 2 условия получения льготы. А именно: покупка жилья в новостройках не старше 3-х лет; легковой автомобиль стоимостью до 3 млн. Это может быть дом или квартира.

В первый год предоставляется 100% льгота, на второй — скидка в 50%, на один автомобиль. Начислять ее начинают через 30 дней с момента оформления права на собственность. Подать заявку на присвоение льготы можно в налоговой инспекции.

На остальные виды транспортных средств, в том числе мотороллеры и мотоциклы, льгота не распространяется.

Депутат облдумы Владимир Жук рассказал, что таким образом правительство пытается поддержать жителей Подмосковья, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за коронавируса. В основном это молодые семьи, впервые приобретшие жилье.