Автолюбители иронизируют о пожарном УАЗ «Профи»: «В будущем Патриот приспособят для полетов на МКС»

Новый «УАЗик» вряд ли осилит серьёзную работу спасательных служб.

Фото: УАЗ «Профи» бортовой и пожарный фургоны, источник: Yandex

Бортовой УАЗ «Профи», выпускаемый на партнерских линиях предприятия «АвтоЛИК» в Нижнем Новгороде, продолжая «поиски себя», предстал в новой ипостаси. Теперь это пожарная техника на базе ульяновской «полуторки», сообщает «АвтоРевю». Но россияне не уверены, что авто справится с серьёзной задачей.

«Кто-нибудь видел, чтоб на пожар выезжали подобные „микропожарки“?», «В будущем Патриот приспособят для полетов на МКС», — иронизируют пользователи автофорумов Wroom и Drom.

Пожарный УАЗ «Профи» с двухрядной 5-местной кабиной — это по-прежнему задне- или полноприводный УАЗ с 2,7-литровым 150-сильным мотором, 5-ступенчатой МКПП, оснащенный каркасно-алюминиевым коробом, разделенным на секции. В секциях располагаются 300-литровая емкость с водой, емкость с 30 литрами пенообразователя, насос высокого давления, способный обеспечить подачу пламегасящей смеси мощностью 35 литров в минуту, отопитель для предотвращения замерзания жидкостей в холодный период года. Локализовать и устранить относительно небольшой пожар с таким оснащением можно, но в сети авто всё же сравнивают с полноценными грузовиками МЧС на базе «КАМАЗ».

Также предусмотрены отсеки для размещения пожарного рукава, огнетушителей, дыхательных аппаратов, инструментов резки и прочего пожарного оборудования. На крыше фургона размещена раздвижная трехколенная лестница.

Фото: УАЗ «Профи» бортовой и пожарный фургоны, источник: Yandex

Стоимость пожарного УАЗа, относимого к автомобилям первой помощи, не уточняется, но известно, что она будет варьироваться в зависимости от оснастки фургона по требованию заказчика. При этом стоимость базового «Профи», ставшего основой под пожарный фургон, начитается от 991 тысячи рублей.