Эксперты назвали ТОП-6 самых беспроблемных авто российской «вторички»

В рейтинг вошли «корейцы», «японцы» и две модели «ВАГа».

Фото: KIA Cerato, источник: KIA

Одним из главных критериев при выборе автомобиля является его беспроблемность, ведь очень важно не только купить машину подешевле, но и потом не тратиться на её ремонт. Эксперты портала «Автокод» назвали ТОП-6 самых беспроблемных авто российской «вторичке».

Лидерами рейтинга оказались Hyundai Elantra и KIA Cerato. У обоих автомобилей хорошее ЛКП, надёжные двигатели и крепкая, приспособленная к российским условиям подвеска. При нормальной эксплуатации у них не гниют кузова, не тормозят двигатели, не рассыпаются втулки стабилизатора и сайлентблоки.

Фото: Hyundai Elantra, источник: Hyundai

Однако есть и минусы у этих машин – «сверчки» в салоне и потёртости, возникающие после 3-4 лет эксплуатации. Эксперты советуют не покупать на вторичном рынке «Элантру» и «Церато», ввезённые из Южной Кореи – на них встречается 1,8-литровый турбодвижок GDI, который чувствителен к качеству топлива.

Фото: Mitsubishi Lancer X, источник: Mitsubishi

Второе место ТОПа занимают седан Mitsubishi Lancer X и кроссовер Mitsubishi Outlander XL. Автомобили славятся беспроблемностью, но не лишены минусов.

Фото: Mitsubishi Outlander XL, источник: Mitsubishi

Так, у «Лансера» с двигателями 1,5 и 1,6 литра из-за неудачных маслосъёмных колец наблюдается «масложор», а у «Аутлендера» до 2008 года по достижению пробега в 100-150 тысяч км может «пинаться» вариатор. В остальном с «японцами» всё хорошо – от электрики до подвески.

Фото: Volkswagen Jetta, источник: Volkswagen

Третью пару рейтинга составляют Volkswagen Jetta Mk6 и Skoda Octavia A5. К плюсам данных моделей можно отнести хорошую шумоизоляцию и комфорт в салоне, «Октавия» может похвастаться ещё и вместительным багажником. Тем не менее, репутацию им подпортили турбированные двигатели и «роботы».

Фото: Skoda Octavia, источник: Skoda

Эксперты рекомендуют обращать внимание на «вторичке» на «Джетту» и «Октавию» с атмосферными моторами MPI объёмом 1,6 литра и АКПП фирмы Aisin. Однако не стоит думать, что эти агрегаты – идеальны: после 200 км пробега у них могут возникать залегание поршневых колец и «масложор», а «автомат» от тепловой нагрузки может и сломаться.