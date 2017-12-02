«Ак Барс» заботится о репутации — команду покинул Дмитрий Обухов

Болельщики ХК «Ак Барс» с большой долей вероятности с воодушевлением восприняли известие о том, что их команду покидает Дмитрий Обухов. Воспитанник «белых барсов» за годы выступления за них больше запомнился не заброшенными шайбами и голевыми передачами, а любовными похождениями и многочисленными скандалами. Об этом пишет портал Kazanfirst.

Дмитрий Обухов является одним из постоянных посетителей казанского ресторана «Приют Холостяка». Название заведения говорит само за себя — это настоящий рай для желающих найти себе интрижку на вечер. Впрочем, Дмитрий Обухов посещал и другие места. В 2011 году в баре он свел знакомство с 24-летней Надеждой. В пьяном состоянии отвез ее к кладбищу, заблокировал двери машины и принялся склонять к сексу. Девушка в последний момент сумела убежать.

9 июля того же года Дмитрий Обухов на собственный день рождения переспал с подругой своей жены Светланой Мамаковой. Девушка подала заявление о надругательстве и сообщила, что она фиксировала все на телефон, который был отобран Дмитрием. История широко освещалась в СМИ и даже стала сюжетом программы «Пусть говорят». В итоге дело было закрыто за недостатком доказательств.

Широко освещались в СМИ и дорожные «подвиги» Дмитрия Обухова. Так, в 2007 году он устроил в Казани массовую драку с битами и метанием камней за наглую парковку БМВ посреди дороги. В 2011 же году он был наказан лишением водительских прав сроком на два года за езду в нетрезвом состоянии.