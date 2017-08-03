У мамы Криштиану Роналду обнаружили рак

Во время медицинских обследований у мамы популярного футболиста Криштиану Роналду диагностировали рак. Возраст Долореш Авейру составляет 64 года.

Во время визита на праздничное мероприятие, посвященное дню рождения Криштиану Роналду, мама известного португальского футболиста поделилась с журналистами откровенной информацией. Долореш Авейру заявила, что в данный момент она борется за свою жизнь из-за проблем со здоровьем. Медики обнаружили опухоль в левой груди 64-летней женщины.

На днях мама пятикратного обладателя Золотого Мяча сообщила, что проходит в Мадриде полноценный курс лечения, на данный момент она уже перенесла операцию на левой груди. Сейчас Долореш Авейру необходимо пройти курс лучевой терапии. Точную дату проведения операции не известно, да и от СМИ эта информация тщательно скрывается.

К сожалению, мама Криштиану Роналду не в первый раз борется с опухолью в груди. В 2007 году у Долореш Авейру уже успешно удалили одну опухоль из правой груди. По окончанию послеоперационной лучевой терапии выяснилось, что все прошло успешно и жизни женщины ничего не угрожает.