Александр Зверев вышел в 1/2 финала по теннису и поборется за 1 789 445$

Немецкий теннисист Зверев обыграл в четвертьфинале Алекса де Минаура, который младше Александра на 1 год.

Зверев за встречу совершил 13 вылетающих подач и взял два гейма на приеме. Благодаря этому встреча, которая продлилась больше часа, закончилась в его пользу: 6:4, 6:4.

Немецкий теннисист хоть и стал победителем, но признался, что с де Минауром играть очень сложно, так как это молодой игрок с серьезным потенциалом, тем более, после эмоционального матча с Феррером.

Теперь третья ракетка мира схлестнется в 1/2 финала с британцем Кэмероном Норри и поборется почти за 1,8 миллиона долларов.



