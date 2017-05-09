Фанаты UFC выбрали музыканта для чемпионов

Как оказалось, для победы в октагоне нужно не только тщательно тренироваться, но и иметь определенный музыкальный вкус. Такой интересной информацией поделились с общественностью фанаты UFC.

Долгое время преданные поклонники по всему миру выясняли, под чей аккомпанемент нужно выйти их любимому бойцу, чтобы победить. И такой идеальный исполнитель, наконец, найден. Им оказался известный американский рэп-артист Эминем, треки которого привели 75 бойцов к победе. Это число оказалось локальным рекордом промоушена UFC, и он будет побит ещё не скоро.

Ближайшим преследователем Эминема является также американский хип-хоп исполнитель DMX, принесший победу 64 спортсменам.

Ученные пока не смогли объяснить, что же повлияло на конечный результат. Исполнитель влияет на качество бойца или же это сильные бойцы поголовно являются фанатами хип-хоп исполнителей, но понятно одно: для будущего чемпиона обязательно требуется быть поклонником рэп-композиций, иначе он рискует проиграть без хорошей песни.