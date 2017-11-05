Авербух хочет заполучить Медведеву в свое шоу

Известный российский хореограф Илья Авербух хочет пригласить двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву для участия в своем ледовом шоу.

В настоящее время многократный призер чемпионата мира, серебряный призер Олимпиады – 2002 года проводит переговоры с фигуристкой. Команда Авербуха выступает с обновленной версией знаменитого спектакля «Кармен».

Илья Авербух рассказал, что на данном этапе решаются все организационные вопросы в работе с Медведевой. По его словам, уже в ближайшее время можно будет увидеть фигуристку в его постановках. Однозначно профессиональный спорт для ее будет стоять на первом месте, но с большой вероятностью можно будет сказать, что найдется время для совмещения репетиций.

Илья Авербух ранее уже сотрудничал с молодой фигуристкой. Для Евгении была поставлена короткая программа на одну из песен группы Muse.

Напомним, что организацией ледовых представлений Илья занимается с 2004 года. За это время было поставлено множество спектаклей и телепроектов как среди звезд, так и среди детей, которые только начинают демонстрировать свои успехи на льду. Илья Авербух выступает в качестве режиссера, хореографа, постановщика и продюсера данного шоу.