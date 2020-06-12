Форлан оценил дебют Смолова в «Сельте»

Уругвайскому нападающему понравилась техника российского футболиста.

Матчи испанской Ла Лиги стартовали. «Сельта», за которую выступает форвард Фёдор Смолов, пока идёт на 17 месте. Но, по мнению Диего Форлана, российский спортсмен ещё проявит себя. Бывший форвард «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» положительно оценил дебют бывшего игрока «Локомотива», чем поделился с «Известиями»:

«Мне понравилось, как Смолов начал играть за «Сельту». Это мощный нападающий с хорошей техникой. Пока он не так результативен…но до конца сезона может доказать собственную состоятельность. Всё же это опытный игрок, выступавший за сборную в Лиге чемпионов».

Также Форлан оценил перспективы дуэта Смолова с Яго Аспасом. Сыгранность этих футболистов поможет сохранить команде место в Лиге и возможно даже вывести «Сельту» на новые позиции. Российский футболист выступает за команду на правах аренды, но «Сельта» намерена выкупить трансфер.

Возобновление чемпионата Испании по футболу, состоявшееся 11 июня, растянется на пятинедельный марафон. За следующие 38 дней планируется провести ещё 11 туров Ла Лиги. Игры будут проводиться без болельщиков и с соблюдением обязательных условий карантинных требований.