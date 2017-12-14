Блогер Родина усмотрела расовую дискриминацию на вручении премии ISU

Елена нашла актуальную «крамолу» в фамилиях со-ведущих шоу.

ISU «отжигает» , считает блогер. Фото: Today Show, блог Е. Родиной

11 июля пройдёт вручение первой в истории премии Международного союза конькобежцев ISU, где лучшие фигуристы будут удостоены наград в 7 номинациях. Ведущими церемонии будут титулованные спортсмены — супруги Уайт. Чарли завоевал «золото» Олимпиады в Сочи в 2014 году, а Танит стала серебряной медалисткой 2006 года в Турине.

Елена Родина, узнав, кто станет вести шоу, усмотрела признаки расовой дискриминации. Поводом так думать, стала фамилия Чарли и Танит — Уайт, что в переводе на русский означает — «Белый». Позиция блогера объяснима.

В свете событий последнего месяца, когда не только в США, но и в некоторых странах Европы происходят волнения на расовой почве, решение назначить ведущих с фамилией Уайт может быть воспринято, как вызов. В своей публикации в Instagram Елена не скрыла иронии, украсив запись обильным количеством «смайлов».

Супруги Уайт, как причина вероятного скандала. Фото: блог Е. Родиной

Впрочем, у российских любителей фигурного катания и без этого есть повод для беспокойства. Дело в том, что ISU проигнорировал Алину Загитову, не представив олимпийскую чемпионку Пхёнчхана ни в одной из номинаций. Это также подтвердил известный «фигурный» промоутер Ари Закарян.