Боец ММА выиграл поединок, находясь в нокауте

Соперника победителя дисквалифицировали за запрещенный удар.

Момент удара, который привел к дисквалификации Уэста (слева). Фото: twitter.com, mmajunkey.usatoday.com

Неосторожность соперника обеспечила бразильцу Майкону Мендонски техническую победу — боец MMA выиграл поединок, находясь в нокауте. К необычному финалу привело нарушение правил со стороны его соперника.

В ходе боя на турнире Legacy Fighting Alliance в США соперник Мендонски, Шон Уэст, отправил бразильца в нокаут. Майкон начал терять равновесие после меткого хука справа, но американец решил закрепить успех «футбольным ударом».

Тем не менее, удар коленом в голову пришелся на момент, когда Мендонски стоял коленом на канвасе, что равно положению лежа. Иначе говоря, Уэст нарушил правила, ударив ногой лежачего соперника.

В MMA нельзя бить ногами, если соперник лежит или находится минимум тремя точками опоры на канвасе. Шона Уэста дисквалифицировали, а победу присудили Майкону Мендонски, который был нокаутирован до нарушения правил.

Эксперты считают, что Мендонски несознательно пошел на нарушение правил. Не исключено, что он пытался закрепить удачный удар, но не успел совершить его до падения соперника. Видео с неправомерным нокаутом разместили на официальном Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.